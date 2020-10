Sami Khedira non ha ancora raggiunto un accordo con la Juventus per la risoluzione del contratto: il tedesco si allena alla Continassa

Sami Khedira non ha ancora raggiunto un accordo con la Juventus per la risoluzione del contratto, attualmente in scadenza nel 2021.

Il centrocampista tedesco si sta regolarmente allenando alla Continassa nonostante l’esclusione dalla lista per la fase a gironi di Champions League.