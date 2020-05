Khedira: «Mourinho è stato impressionante»

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha elogiato l’ex tecnico del Real Madrid José Mourinho

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha risposto alle domande dei tifosi su Instagram. Una curiosità riguarda José Mourinho, avuto come allenatore durante l’esperienza al Real Madrid.

«È stato il più impressionante perché si fidava di me. Il passo più grande è stato passare dallo Stoccarda al Real Madrid dopo il Mondiale del 2010. Mi ha dato molte conoscenze tecniche e mi ha migliorato come persona. Si è fidato di me: ho un ottimo rapporto con lui e lo sento ancora oggi. Grazie alla sua persona lo ammiro come allenatore».