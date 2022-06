Kimmich spaventa il Bayern Monaco: «Vorrei affrontare una nuova sfida...»

Il capitano del Bayern Monaco Kimmich spaventa i tifosi bavaresi rivelando di voler provare delle nuove esperienze professionali

Joshua Kimmich, capitano del Bayern Monaco, in una intervista a So Foot ha spaventato i tifosi bavaresi dichiarando di voler provare in futuro una nuova esperienza professionale.

LE PAROLE – «Andare via dalla Germania? Sarebbe una sfida interessante. Non so cosa succederà tra qualche anno, vedremo. Mi diverto molto qui, ma, nella mia testa, c’è sempre l’idea di affrontare una sfida professionale e personale per scoprire nuovi orizzonti».