Kings League Italia, la nuova stagione ai nastri di partenza: tutte le date dall’unboxing fino alle finali. Torna il calcio degli streamer

L’attesa è finita. La Kings League Italia, il torneo di calcio a 7 che ha conquistato la Generazione Z e non solo, è pronta a ripartire con la sua seconda, attesissima stagione. Tra volti noti, nuove stelle e un format sempre più avvincente, la caccia al titolo detenuto dalla Trm di Marzaa sta per iniziare.

Il calendario è stato ufficializzato: si parte il 20 ottobre e si arriva alla finalissima del 17 novembre 2025. Ma non c’è in palio solo il titolo italiano: la squadra vincitrice si guadagnerà un posto per le finali europee, in programma appena cinque giorni dopo, il 22 novembre. Tutte le partite, dalla prima giornata alla Final Four, si disputeranno nella nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese.

La grande novità di questa edizione è l’ingresso di due nuove squadre, guidate da due personalità di spicco del mondo dei media e dello streaming. Scenderanno in campo i Bigbro, capitanati dallo streamer di Twitch Moonryde, e i D-Power, la squadra della nota giornalista e conduttrice Diletta Leotta. Grande assenti, invece, i Pirlas e il team del duo Sergio Cruz-Off Samuel, protagonisti della passata stagione.

Il primo, vero atto ufficiale della stagione è in programma proprio questa sera, lunedì 13 ottobre. Alla Fonzies Arena si terrà l’“unboxing”, l’evento in cui verranno finalmente svelati i roster completi delle dodici squadre partecipanti. Da quel momento, la sfida sarà ufficialmente lanciata. Con campioni come Bobo Vieri e le nuove, ambiziose squadre, lo spettacolo è garantito.