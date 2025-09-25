Kings League Italia, adesso è ufficiale! Sbarca nella competizione Diletta Leotta, i dettagli – FOTO

Kings League Italia, è ufficiale! Sbarca nella competizione Diletta Leotta, i dettagli e il suo ruolo nella competizione

La Kings League Lottomatica.sport Italy compie un passo decisivo verso la nuova stagione. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, sono stati svelati i due nomi che completano il quadro dei dodici presidenti delle squadre: Diletta Leotta e Moonryde. Due figure molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di attrarre pubblico e catalizzare l’attenzione mediatica.

La separazione con i PirlasV e l’attesa dei fan

La notizia arriva dopo la conferma ufficiale della separazione tra la lega e i PirlasV, oltre che dal duo formato da Sergio Cruz e Off Samuel, ex presidenti che avevano guidato una delle squadre nella scorsa edizione. Da allora, i tifosi hanno atteso con trepidazione di conoscere i nuovi volti pronti a entrare in scena.

Diletta Leotta: il volto della TV sportiva

La prima novità riguarda Diletta Leotta, conduttrice sportiva e radiofonica tra le più note in Italia. Volto di DAZN e protagonista di numerosi programmi calcistici, la giornalista siciliana ha costruito negli anni una carriera solida, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di calcio. La sua nomina a presidente, attesa ufficialmente per il 25 settembre, rappresenta un ponte tra il mondo del calcio tradizionale e quello dell’intrattenimento sportivo.

Moonryde: dal gaming al calcio a 7

Il secondo nome è già ufficiale: Moonryde, pseudonimo di Dario Ferracci, streamer e content creator tra i più seguiti in Italia. Professionista di Call of Duty: Warzone, con una community di centinaia di migliaia di follower, Moonryde porta nella Kings League l’energia e il linguaggio del gaming. La sua nomina, avvenuta il 24 settembre, ha scatenato entusiasmo sui social, con i fan pronti a sostenere la sua futura squadra.

Attesa per loghi e nomi delle squadre

Nonostante l’annuncio dei due nuovi presidenti, restano ancora da svelare i loghi e i nomi ufficiali delle squadre. La lega ha fatto sapere che i dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni, alimentando la curiosità del pubblico.

Con l’ingresso di Diletta Leotta e Moonryde, la Kings League Italy completa così il roster dei dodici presidenti e si prepara a una stagione che promette spettacolo, innovazione e un mix unico tra sport, media e intrattenimento digitale.