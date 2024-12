Kings World Cup Nations, nuove iscrizioni in corso. Chi parteciperà al torneo? Arriva il comunicato UFFICIALE

Kings World Cup Nations, il comunicato UFFICIALE sull’inserimento delle nuove squadre raccogliendo i migliori streamer di tutto il mondo

La Kings World Cup Nations è sempre più vicina, e tramite un comunicato ufficiale sono state diramate altre nuove squadre provenienti da tutto il mondo. Ecco i dettagli.

IL COMUNICATO

Milano, 3 dicembre 2024 – Serata di grandi annunci quella di ieri per la Kings League: all’interno dell’After Queens and Kings in Spagna sono state svelate altre nazioni che prenderanno parte alla Kings World Cup Nations. E non solo.

La manifestazione – come è noto – si terrà qui in Italia dall’1 al 12 gennaio e culminerà con la

finalissima all’Allianz Stadium di Torino (ex Juventus Stadium) per la quale sono in vendita i tagliandi sul circuito TicketOne.

Stati Uniti, Germania, Corea del Sud, Ucraina e Turchia si aggiungono alle nazionali già annunciate, ossia Spagna, Messico, Italia, Arabia Saudita, Marocco, Argentina, Colombia, Giappone e Perù. Mancano dunque solo due squadre a completare il tabellone delle sedici nazioni che si sfideranno nella prima edizione della Kings World Cup.

STATI UNITI

La stella mondiale Jake Paul sarà il volto principale della squadra statunitense: il famoso Youtuber, attore e pugile si unirà alla nazionale a stelle e strisce giocando un ruolo chiave nella creazione e diffusione di contenuti che uniscono sport ed intrattenimento. Sarà accompagnato dal noto streamer e presidente di Los Aliens, Castro, e dal creatore di contenuti Pitaa1021, portando carisma e strategia al team americano.

GERMANIA

Parlare di Mondiale senza menzionare la Germania è impensabile. Per questo motivo, le Kings

World Cup Nations avranno una squadra tedesca guidata dal campione del mondo ed ex calciatore, Mario Götze. L’ex giocatore del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco condividerà le responsabilità con gli streamer Papalatte e Younes in qualità di co-presidenti, assicurando che la tradizione tedesca del successo della Coppa del Mondo continui in questo formato innovativo.

COREA del SUD

La Corea del Sud arriva con un cast di lusso guidato dall’attuale calciatore del Paris Saint-Germain ed ex giocatore del Valencia CF o del Real Maiorca, Kang-In Lee, e dal leggendario ex giocatore del Manchester United, Ji-Sung Park. Accanto a queste stelle, gli streamer sudcoreani Gamdst e Shoot4love fungeranno da co-presidenti della squadra, assicurando che il talento e lo spirito competitivo della Corea siano presenti in Italia.

TURCHIA e UCRAINA

Le ultime squadre confermate finora sono Turchia ed Ucraina, entrambe guidate da figure già note nell’universo dei Kings. Nel frattempo, lo streamer ottomano Elraenn guiderà la Turchia, facendo rivivere il ruolo che ha giocato nei club della Kings World Cup. Altro volto già noto nel mondiale messicano è lo streamer ucraino Leb1ga che si riconferma presidente, dopo aver già guidato la squadra ucraina chiamata UA Steel. Scopriremo presto anche le ultime due squadre, quindi da non perdere per alcuna ragione il draw che andrà in scena giovedì dalle ore 18:00 al Teatro Regio di Torino, che sarà trasmesso live in streaming su tutte le piattaforme ufficiali di Kings League. Viste le premesse, non mancheranno sorprese ed effetti speciali. Stay tuned!