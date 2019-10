Klopp: «Gran momento per Oxlade-Chamberlain. E che gol, sensazionali» – VIDEO

Mister Klopp analizza la gara di Champions vinta dal Liverpool per 4-1 sul Genk

Bella e importante vittoria quella di ieri del Liverpool che si è imposto per 4-1 sul Genk. Al termine della gara mister Klopp ha fatto la sua analisi in conferenza stampa.

«E’ assolutamente un buon momento per lui ma la prestazione, io direi, è stata tale e quale a quella della squadra. Fantastici i gol ma il resto era migliorabile, è così ma no problem. Quei gol sono stati sensazionali e molto importanti per noi. Ovviamente è stato bellissimo che la scorsa settimana Lallana sia andato in rete e ora Ox ha fatto due gol, è davvero bello. Una storia davvero stupenda».