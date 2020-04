Klopp: «Il Liverpool non cambierà mentalità»

L’allenatore del Liverpool Klopp ha parlato delle ambizioni dei Reds e dell’emergenza Coronavirus nel mondo

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK delle ambizioni del club: «Non cambieremo mentalità, questo è sicuro. Il nostro successo dipende anche da quello che fanno gli altri club: tutti hanno la possibilità di migliorare, quindi non ho idea di cosa ci riservi il futuro. Questa squadra però non è ancora arrivata alla fine del ciclo, c’è spazio per lavorare ancora su alcuni aspetti».

«Abbiamo i talenti dell’Academy che possono essere inseriti. È meraviglioso, possiamo migliorare senza acquistare nessuno. Il Coronavirus? La vita è una sfida costante, lo capiamo soprattutto oggi perché non era mai capitata una cosa simile. In passato pensavamo tutti di avere grandi problemi, invece non erano nulla in confronto a questo».