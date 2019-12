Klopp: «Prestazione incredibile, vittoria meritata» VIDEO

Klopp, le parole del tecnico del Liverpool dopo la vittoria dei Reds sul Falmengo grazie alla rete di Firmino

Il Liverpool di Klopp continua a vincere e a stupire. Ieri i Reds hanno vinto il Mondiale per club in una gara molto difficile contro il Flamengo. Ecco le parole del tecnico al termine della gara.

«Grandioso, siamo esausti per la partita che è stata intensissima. Ci sono già stati in passato momenti come questo in cui non riuscivo a trovare le parole in un’altra lingua per descrivere il mio rispetto per i ragazzi e per quello che hanno fatto. Una gara difficilissima contro un’ottima rivale. Sono davvero felice. Abbiamo meritato la vittoria, siamo stati la formazione migliore».