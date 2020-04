Klopp: «Mané? Sembrava un rapper. Ho pensato: non ho tempo per lui»

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp svela un retroscena legato al primo incontro con Sadio Mané, stella del club inglese

Simpatico aneddoto raccontato da Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool, nel corso di un documentario sulla vita di Mané, intitolato “Made in Senegal” e andato in onda su Rakuten Tv, ha svelato un retroscena sul loro primo incontro: «Sembrava un rapper. Ho pensato: non ho tempo per lui».

«L’ho visto per la prima volta a Dortmund, era giovane, era seduto col cappellino da baseball di lato più la striscia bionda che ha ancora. Ha fatto grandi sacrifici per raggiungere i risultati che ha conquistato ed è qualcosa di molto molto speciale. E’ resistente, veloce, tecnicamente bravo e gioca con entrambi i piedi».