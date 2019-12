Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa del rinnovo appena firmato fino al 2024 con il Liverpool

Jurgen Klopp, nella conferenza stampa di vigilia di Liverpool-Watford, ha avuto modo di commentare con i giornalisti il rinnovo che ha firmato fino al 2024 con i Reds. Le sue parole.

«Rimanere qui per sempre? Non sono sicuro. In effetti quattro anni e mezzo possono sembrare un’eternità nel calcio moderno. Non sono mai stato nove anni in un club, sarebbe la mia storia più lunga»