Kluivert: «Lipsia club ambizioso. Posto ideale per me»

Justin Kluivert, nuovo calciatore del Lipsia, ha commentato il suo approdo in Bundesliga durante la finestra estiva di calciomercato.

«Ho imparato molto alla Roma, sono migliorato come giocatore. È vero, sono stato vicino al Lipsia due anni fa, abbiamo avuto una buona chiacchierata così come cono la Roma. Alla fine ho scelto andare in Italia ma ora sono qui e sono molto felice. E sono pronto a dare il 100% per il Lipsia. Possiamo ottenere ottimi risultati insieme, il Lipsia è un club molto ambizioso e solo sono anche io. Ci sono tanti buoni giocatori qui, questo per me è il club ideale».