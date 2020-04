Kluivert: «Roma grande club. Fonseca? Il suo obiettivo è chiaro»

L’esterno olandese Justin Kluivert ha raccontato il suo arrivo alla Roma e parlato dell’allenatore Paulo Fonseca

Justin Kluivert ha rivissuto il suo trasferimento alla Roma: «È davvero un grande club, meraviglioso. Era una grande opportunità per me. Poi pensi anche alla bellissima città. Sapevo di poter crescere come calciatore, era una situazione vantaggiosa a prescindere. Qui il calcio è più fisico e anche più tattico. Per questo motivo ho deciso di fare questo passo avanti, per mettermi alla prova ad un livello più alto. Penso sia quello che sto facendo ora e voglio fare ancora meglio».

«Ho imparato molto, anche se ho dovuto ambientarmi e le cose non sono andate sempre bene. Sono ancora giovane e devo passare anche attraverso momenti negativi per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato. Fonseca? Quando è arrivato era subito chiaro quale fosse il suo obiettivo. Gli piace molto lavorare con la palla in allenamento e questa è una cosa che a noi giocatori piace. Credo che insieme potremo certamente ottenere risultati importanti», ha concluso l’esterno olandese al canale ufficiale giallorosso.