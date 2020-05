Il commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman effettuerà nuovi esami al cuore nella giornata di mercoledì

Ronald Koeman è ancora ricoverato in ospedale dopo un attacco cardiaco patito nella giornata di domenica, mentre girava in bici per le vie di Amsterdam.

Il commissario tecnico dell’Olanda è in condizioni stabili e mercoledì verrà sottoposto a nuovi esami medici.