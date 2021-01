Koeman k.o., trionfo per Marcelino: «Credo nel destino» – VIDEO

Le parole del tecnico del Barcellona Ronald Koeman e di quello dell’Athletic Bilbao Marcelino dopo la finale di Supercoppa di Spagna

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman e quello dell’Athletic Bilbao Marcelino hanno parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei baschi per 3-2 nella finale di Supercoppa di Spagna.

KOEMAN – «Messi dopo tanti anni nel grande calcio sa perfettamente se sia in condizione o meno. Abbiamo parlato prima della gara e mi ha detto che sarebbe stato in forma per giocare. Ha dato il massimo e non c’è altro».

MARCELINO – «Guardando ai numeri è una cosa incredibile. Ho affrontato il Barcellona 22 volte e perso 20. Anzi non ho perso 20 volte ma non ho vinto 20 volte su 22 partite. E precisamente in entrambe le finali in cui li ho affrontati, siamo stati fortunati perché i miei giocatori li hanno battuti. Questo è quel che è successo. Credo molto nel destino e il destino è imprevedibile» .