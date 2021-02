Koeman: «Messi? È entrato e ha cambiato la partita» – VIDEO

Lionel Messi ha guidato il Barcellona alla vittoria contro il Beits nonostante avesse iniziato la partita in panchina per scelta tecnica

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha spiegato la decisione di far partire Lionel Messi in panchina nella sfida di ieri sera con il Betis. Le sue parole in conferenza stampa.

MESSI – «Parlo sempre coi giocatori, soprattutto delle mie idee. Ieri ho parlato con Messi per capire se gli stesse bene un turno di riposo per poi farlo entrare a gara in corso in caso di necessità. Lo avrei fatto entrare e alla fine è andata così. Perdevamo 1-0 e a pochi minuti dal suo ingresso in campo ha cambiato la partita. Ha segnato il pareggio e ha dato tanto al nostro gioco nella seconda frazione».