Koeman ha parlato del rinnvo di Dembelé con il Barcellona in conferenza stampa

Ronald Koeman in conferenza ha risposto anche alle domande sul rinnovo di contratto di Dembelé. L’allenatore blaugrana ha spiegato la situazione.

LE PAROLE -«Vogliamo che resti, è un giocatore importante e vogliamo che rinnovi ma se non vorrà dovremo affrontare la situazione con la società. Noi pensiamo che l’accordo possa trovarsi, non c’è una strategia in caso contrario».