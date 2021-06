Koke: «Ci saranno momenti delicati, ma vogliamo vincere l’Europeo»

Le parole del centrocampista dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola Koke sul prossimo Europeo. Ecco le dichiarazioni

Ai microfoni di Marca il centrocampista dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola Koke ha parlato dell’Europeo che tra una settimana prenderà il suo avvio. Ecco le dichiarazioni.

«Ognuno di noi vuole vincere l’Europeo. Però sappiamo che ci saranno momenti delicati. Se non saremo un gruppo unito tutto si complicherà, il gruppo dovrà essere sopra ogni cosa. Il mio ritorno in Nazionale? Sono molto contento, ho sempre desiderato tornare. Negli scorsi mesi guardavo la lista, ci sono? Non ci sono? Quando a novembre ho visto che c’eravamo sia Llorente che io è stato un sospiro di sollievo»