Kolo Muani-Juve, fumata bianca in arrivo. I dettagli dell'affare - Calcio News 24

Kolo Muani-Juve, accordo vicino: cifre, dettagli e formula dell’operazione con il PSG

La Juventus è ormai a un passo dal chiudere l’affare che porterà Randal Kolo Muani a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa con il Paris Saint-Germain è in fase avanzata: mancano solo alcuni dettagli legati ai bonus per definire completamente l’accordo, ma da ambienti bianconeri filtra un ottimismo crescente.

Le condizioni dell’accordo

L’intesa tra Juventus e PSG si basa su un prestito oneroso di 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 55 milioni. La clausola diventerà effettiva soltanto se la squadra bianconera si qualificherà alla prossima edizione della Champions League. Una condizione che permette al club torinese di legare l’investimento al raggiungimento di un obiettivo sportivo fondamentale, riducendo i rischi finanziari.

Il profilo tecnico di Kolo Muani

Attaccante francese classe 1998, Kolo Muani è un giocatore completo e moderno, in grado di agire sia da centravanti che da esterno offensivo. Igor Tudor lo considera il profilo ideale per completare il reparto avanzato, già rinforzato con l’arrivo di Jonathan David. La capacità di attaccare la profondità, l’intensità nel pressing e il dinamismo dell’ex Eintracht Francoforte lo rendono un elemento prezioso per il tipo di gioco che il tecnico croato intende sviluppare.

Ultimi dettagli da sistemare

La trattativa è in fase di definizione, ma restano ancora da limare alcune componenti legate ai bonus, che potrebbero far lievitare ulteriormente il costo totale dell’operazione. Tuttavia, la sensazione è che si tratti solo di piccoli ostacoli formali: i due club sono molto vicini a un’intesa definitiva e l’obiettivo della Juventus è chiudere l’affare nei prossimi giorni.

Possibili movimenti in uscita

Con l’arrivo imminente di Kolo Muani, la Juventus potrebbe cedere Nico Gonzalez, vicino a un trasferimento all’Atletico Madrid. Questa mossa libererebbe spazio salariale e risorse economiche per completare gli ultimi tasselli della rosa, garantendo a Tudor una squadra più equilibrata e competitiva.

In totale, l’operazione Kolo Muani costerebbe circa 60 milioni di euro. La fiducia nell’ambiente bianconero è alta: l’attaccante francese è pronto a diventare un nuovo protagonista della Juve.