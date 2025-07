Kolo Muani Juventus, i bianconeri hanno ripreso i contatti con i francesi: la volontà è la stessa! Le ultime

Kolo Muani Juventus, i bianconeri hanno ripreso i contatti con i francesi: la volontà è la stessa! Le ultimissime di mercato

La Juventus ha riavviato i contatti con il Paris Saint-Germain per discutere il futuro di Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998, reduce da una stagione in prestito con la maglia bianconera. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza juventina punta a trattenere il giocatore anche per la prossima stagione, valutando una nuova formula contrattuale con il club parigino.

Arrivato a Torino nell’estate scorsa con un prestito secco, Kolo Muani ha conquistato l’ambiente juventino grazie al suo rendimento positivo. Cresciuto calcisticamente in Francia e affermatosi con l’Eintracht Francoforte, ha dimostrato grande duttilità offensiva e dinamismo: capace di giocare sia da centravanti che da esterno, ha saputo integrarsi perfettamente nelle idee tattiche del tecnico Igor Tudor, ex difensore croato e oggi guida della Juventus. Con i suoi gol e la sua capacità di creare spazi, Muani si è rivelato una pedina importante nello scacchiere bianconero.

La Juventus sta ora esplorando con il PSG un’ipotesi di nuovo prestito, ma stavolta con diritto o obbligo di riscatto. L’obiettivo è ottenere condizioni economiche più favorevoli rispetto al passato, quando il club francese aveva investito oltre 90 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Eintracht. I parigini restano aperti al dialogo, pur mantenendo alta la valutazione del giocatore.

Il gradimento di Kolo Muani verso Torino sarà un fattore cruciale nella trattativa. Il calciatore ha espresso il desiderio di continuare la sua avventura in Italia, segnale che potrebbe facilitare la definizione dell’accordo.

Con un mercato sempre più imprevedibile, trattenere un giocatore già inserito nei meccanismi di squadra rappresenterebbe una scelta strategica per la Juventus. In vista della prossima stagione, in cui Tudor dovrà consolidare il reparto offensivo, la conferma di Kolo Muani potrebbe offrire continuità e solidità all’attacco.