Kolo Muani Juventus, Comolli non molla! Si lavora senza sosta con i francesi, le ultimissime

Kolo Muani Juventus, il dg Comolli non molla la presa! Si lavora senza sosta con il Paris Saint Germain, le ultimissime

Il nome di Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998 attualmente in forza al Paris Saint-Germain, continua a dominare le cronache di mercato della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera sta intensificando i contatti per riportare il giocatore a Torino, con la consapevolezza che la trattativa potrebbe protrarsi fino agli ultimi giorni della sessione estiva.

Kolo Muani vuole la Juve: trattativa in salita

Kolo Muani, ex Eintracht Francoforte e protagonista anche con la nazionale francese, ha espresso chiaramente il desiderio di tornare in Italia, individuando nella Juventus la destinazione ideale per proseguire la sua carriera. Tuttavia, il nodo principale resta l’accordo con il PSG, che valuta il cartellino del giocatore tra i 60 e i 70 milioni di euro. La Juventus ha messo sul tavolo un’offerta da 55 milioni complessivi, strutturata tra prestito oneroso e riscatto, cercando di inserire clausole più flessibili legate all’obbligo di acquisto.

Un elemento che gioca a favore della Juventus è la determinazione del giocatore, che ha già rifiutato proposte economicamente più vantaggiose provenienti dalla Premier League e dall’Arabia Saudita, pur di approdare nuovamente in Serie A. Una presa di posizione netta che alimenta le speranze del direttore sportivo Damien Comolli, deciso a trattare fino all’ultimo minuto utile.

Strategia bianconera e alternative sul tavolo

La Juventus considera il ritorno di Kolo Muani una priorità per rafforzare il reparto offensivo. Tuttavia, per non farsi trovare impreparata, la società ha già valutato alternative come Nicolas Jackson (Chelsea), Christopher Nkunku (anch’egli al Chelsea, ma attualmente infortunato) ed Edon Zhegrova (ala del Lille), pronti a diventare opzioni concrete in caso di esito negativo della trattativa con il PSG.

Verso il finale di mercato: tensione e attesa

La sensazione è che la trattativa per Kolo Muani accompagnerà la Juventus fino al gong finale del mercato. Un affare complesso, oneroso e ancora incerto, ma che i bianconeri intendono chiudere con decisione. Pazienza, strategia e nervi saldi saranno fondamentali per portare a termine un’operazione che potrebbe cambiare il volto dell’attacco juventino.