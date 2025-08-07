Kolo Muani Juventus, è lui il candidato per l’attacco! Comolli e Tudor hanno deciso, le ultimissime

Kolo Muani Juventus, è lui il candidato per l’attacco bianconero! Comolli e Tudor hanno deciso, le ultimissime di calciomercato

La Juventus ha scelto senza esitazioni il nome su cui costruire il proprio reparto offensivo per la prossima stagione: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, classe 1998, è il profilo individuato dalla dirigenza bianconera e richiesto espressamente dal tecnico Igor Tudor, subentrato a marzo sulla panchina della Vecchia Signora. Secondo quanto riportato dalla giornalista Fabiana Della Valle, ogni altro nome accostato alla Juve sarebbe da considerarsi una semplice suggestione: la priorità è una sola, e porta a Parigi.

Kolo Muani: il profilo ideale per il gioco di Tudor

Randal Kolo Muani, attualmente in uscita dal Paris Saint-Germain, è un attaccante moderno, rapido e versatile, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Dopo un’ottima stagione con l’Eintracht Francoforte e un Mondiale 2022 da protagonista con la Francia, il classe ’98 ha vissuto un’annata complicata al PSG, ma ha ritrovato brillantezza nel recente Mondiale per Club, dove ha segnato una doppietta decisiva.

Il tecnico croato Igor Tudor, noto per il suo calcio verticale e aggressivo, ha inizialmente puntato su Dusan Vlahović, centravanti serbo classe 2000. Tuttavia, nel corso delle settimane, Tudor ha rivalutato le gerarchie offensive, preferendo Kolo Muani per la sua capacità di attaccare la profondità, dialogare con i compagni e adattarsi a diversi moduli tattici. Il sorpasso è stato sancito proprio nel finale di stagione, con il francese diventato titolare inamovibile.

Trattativa in corso con il PSG: la Juve gioca d’attesa

La Juventus ha avviato una trattativa con il Paris Saint-Germain per riportare Kolo Muani in Serie A. Il giocatore, fuori dal progetto tecnico del club parigino, ha espresso chiaramente la volontà di vestire la maglia bianconera. Forte di questa posizione, la Juve sta lavorando con pazienza per ottenere una formula vantaggiosa, puntando su un prestito con obbligo di riscatto.

La trattativa potrebbe protrarsi fino alle ultime settimane di mercato, ma la direzione è chiara: per completare l’attacco, la Juventus ha un solo nome in cima alla lista. E quel nome è Randal Kolo Muani.