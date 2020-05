Kompany: «Van Dijk è il difensore più forte della storia della Premier»

L’ex centrale del Manchester City Kompany indica Van Dijk come miglior difensore della storia della Premier League

Terry, Vidic, Ferdinand, Stam, Van Dijk, Kompany: quale tra questi è il difensore più forte della storia della Premier League? Questa la domanda posta da SPORF a

Vincent Kompany. L’ex City a sorpresa ha scelto il difensore del Liverpool e della Nazionale olandese.

«Può essere una scelta strana anche perché non è sulle scene da tempo. Quello che ha fatto in campo finora però ha dimostrato che è al top e può fare ancora meglio. Da quello che ho vissuto in campo, il difensore non è mai da solo. La comunicazione con i compagni rende la squadra più solida e per questo ho scelto lui».