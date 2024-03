Ultra Istinto Koopmeiners: talento e doppia cifra con l'Atalanta

Doppietta contro la Juve e primo giocatore dell’Atalanta arrivato in doppia cifra: una grande serata per Teun Koopmeiners

Per cercare di sconfiggere un avversario molto potente, Akira Toriyama ha sempre sottolineato quanto superare il limite del Super Sayan sia una formalità a patto che ci sia talento, lavoro e grande impegno. Teun Koopmeiners nel giro di tre anni all’Atalanta è riuscito ad essere uno dei migliori centrocampisti in Serie A tra Stanza Dello Spirito e del tempo a Zingonia e un Re Kaioh come Gasperini, e contro la Juve ha raggiunto prima il stato di Super Sayan God (con tanto di maglietta rossa) e poi l’Ultra Istinto agguantando il 2-2 finale nonostante lo svantaggio: con i bianconeri che seppur siano riusciti a strappare almeno un punto, dall’altra in difesa sono stati l’ombra del temibile Lord Beerus calcistico.

La doppietta realizzata allo Stadium gli vale la doppia cifra in campionato toccando quota 10 reti: eguagliando il suo record personale dell’anno scorso (10 goal e 4 assist), dimostrando ancora una volta che sia in grado di fare la differenza nei momenti che contano, oltre che ad essere un centrocampista completo. Qualche calo nelle ultime partite causa stanchezza, ma basta un fagiolo di Balzar e si ritorna pronti per un’altra sfida: non a caso è il quarto giocatore più utilizzato della rosa con 2.645 minuti giocati.

Gli mancano ancora 10 giornate per provare a piazzarsi sul podio dei migliori bomber stagionali della storia nerazzurra, e non è una novità che i centrocampisti diventino cannonieri a Bergamo, seppur con Gasperini siano gli attaccanti a farla tanto da padrone. E il mercato con le voci che vedono Koopmeiners già alla Juve? Pagare tanta moneta per vedere cammello, considerando che il bello, o meglio, il prossimo livello del Super Sayan potrebbe essere raggiunto a breve.