Kolasinac out? Duro colpo, ma il rientro di Kossounou darà una grande mano alla difesa dell'Atalanta (come già dimostrato)

L’Atalanta perde un colosso come Kolasinac, ma ritrova Kossounou: braccetto all’altezza della situazione tra presente e futuro

Gli infortuni per l’Atalanta sono una sorta di “nuvola di Fantozzi”, ma quando colpiscono un combattente come Sead Kolasinac è sempre un brutto colpo. Colui che non arretra di un centimetro la gamba, il “John Rambo” dell’Atalanta dove è in grado di fermare gli attaccanti tra elicotteri e carri-armati sulla retroguardia, l’uomo che non conosce la fatica che però oggettivamente non è immune alla rottura di un crociato.

Tra l’attesa nel rivederlo la prossima stagione considerando che ha un contratto fino al 2026 con opzione per il 27, serve pensare al rush finale e chi ricoprirà il suo posto: dove il Trautman della panchina (alias Gasperini) ha bisogno di un soldato per raggiungere la Champions League. Fatto sta che per un Kolasinac che si ferma, c’è un Kossounou pronto a tornare in campo: molto più di una semplice riserva.

Al netto degli infortuni, si sta parlando di un titolarissimo sulla retroguardia. Grandissimo braccetto all’altezza di ogni situazione: tanto bravo a fermare gli attacchi avversari dal punto di vista fisico quanto pulito e veloce in ogni intervento, lavorando molto bene in entrambe le fasi.

Nel periodo delle undici vittorie consecutive Kossounou era in pianta stabile, tanto che la stabilità difensiva che ha consentito all’Atalanta di salire il primo posto dipendeva anche da lui. Ovviamente Kolasinac rimane sempre Kolasinac, ma Kossounou tra età, talento ed esperienza europea ha dimostrato che può prendere tranquillamente le chiavi della retroguardia.

Un contesto dove l’unico punto interrogativo sarà la sua integrità fisica. Perdere Sead fa male, ma recuperare un altro leader è assai importante: quel Kossounou che l’Atalanta a fine anno dovrà riscattare mettendo la prima pietra per una retroguardia più giovane e competitiva.