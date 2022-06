Kostic Juve, ancora nessuna offerta dei bianconeri. La situazione

Kostic Juve, nessuna offerta all’Eintracht Francoforte. Ecco qual è la situazione attorno all’esterno serbo

Secondo l’emittente tedesca Sport 1 la Juve non avrebbe presentato alcuna offerta all’Eintracht per Kostic.

La richiesta è di almeno 20 milioni per farlo partite. La Juve, al momento, non ha intenzione di spendere questa cifra per lui. Non solo, perché il club tedesco starebbe valutando anche l’opportunità di rinnovare il contratto del giocatore.