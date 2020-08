Kouamé: «Stagione pazzesca. Mi aspetta un futuro alla Fiorentina»

Christian Kouamé ha fatto un bilancio su Instagram della sua stagione alla Fiorentina: le parole dell’attaccante

Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha pubblicato un post su Instagram al termine del campionato.

«Poche ore fa si è conclusa una stagione a dir poco pazzesca. Iniziata con il Genoa, proseguita con il maledetto infortunio di novembre in Coppa d’Africa, quindi il mercato di gennaio con il trasferimento alla Fiorentina, poi il tanto desiderato ritorno in campo e infine la gioia di fare di nuovo gol, di esultare. Emozioni fortissime, nella gioia e nel dolore. E voglio ringraziare chi le ha condivise con me. Adesso mi aspetta un grande futuro colorato di Fiorentina».