Koulibaly, l’agente: «In tanti su di lui, ma non scapperà»

Tra i difensori migliori della Serie A, Kalidou Koulibaly è ricercato da tanti club europei: queste le parole del suo agente a riguardo

Bruno Satin, agente del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «E’ ovvio che sia cercato da grandi club, come tutti i grandi calciatori di questo Napoli. Lui ha comunque un contratto con questa società e non può scappare così».

Il procuratore ha continuato: «E’ appena terminata la stagione e purtroppo ha avuto la delusione di non aver vinto lo scudetto, però ha la grande possibilità di giocare un mondiale. Sta per partire con il Senegal ed è pronto ad affrontare un altro grande obiettivo. la sua valutazione? Non lo so. Se è felice in azzurro? Assolutamente sì».