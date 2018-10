Il Barcellona su Koulibaly, il Napoli chiede una cifra monstre

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è finito nel mirino del Barcellona. Il club azzurro però chiede almeno 100 milioni

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Carlo Ancelotti, al momento della firma con il club azzurro, ha chiesto al presidente De Laurentiis di trattenere i migliori, in particolare il centrale senegalese. ADL ha accontentato il suo allenatore, respingendo ogni assalto per il difensore. Tra gennaio e giugno però i grandi club europei torneranno all’assalto per il difensore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli deve prestare attenzione in particolare al Barcellona.

Il Chelsea è fuorigioco perché dovrebbe pagare una penale importante, come da accordi al momento dell’addio di Maurizio Sarri, ma il Barcellona potrebbe fare una ‘pazzia’. Il club blaugrana cerca un nuovo difensore centrale e la lista è lunga. I catalani monitorano con attenzione de Ligt, Alderweireld, Upamecano, Diallo, Balerdi, Ivanovic e Dakoman. Nella lunga lista rientra anche KK. Il giocatore, secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe essere attratto da una trasferimento nella Liga, ma difficilmente De Laurentiis se ne priverà. La valutazione poi è esorbitante: Kalidou Koulubaly, con i prezzi attuali, vale 100 milioni di euro. Il Napoli lancia un chiaro messaggio ai naviganti: KK non si tocca!