Koulibaly Napoli: contatti avviati con il Manchester United

Il Manchester United ha avviato i contatti con il Napoli per il trasferimento di Koulibaly: le ultime dall’Inghilterra

Il Napoli potrebbe separarsi da Kalidou Koulibaly al termine della stagione. Il difensore senegalese è uno degli indiziati a lasciare il club azzurro per garantire un tesoretto da reinvestire sul mercato.

Come riportato dal Sun, il Manchester United ha avviato i contatti con le parti per strappare Koulibaly alla concorrenza. Non sarà semplice, tuttavia, trovare un punto di incontro con il Napoli per il costo dell’operazione.