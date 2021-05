Krause (presidente Parma): «Epilogo che genera delusione, già a lavoro per ricostruire» – FOTO

Il neo proprietario della società Parma Calcio Kyle Krause ha voluto comunicare con la tifoseria gialloblù dopo la matematica retrocessione nella serie cadetta. Ecco le sue parole.

Per i nostri tifosi, per la nostra città, per tutti coloro che amano il Parma Calcio 📝⤵️

💛💙 pic.twitter.com/csvW9IPb1c

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) May 4, 2021