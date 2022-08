Kulibaly, Napoli: il club rinuncia alla multa post ammutinamento

Il Napoli rinuncia alla multa a Koulibaly per l’ammutinamento della squadra dopo la partita di coppa contro il Salisburgo

Come riportato dal Mattino, il club ha rinunciato a perseguire il difensore dopo il suo passaggio al Chelsea. La multa fa riferimento a quanto successo tre anni fa, in occasione mancato raggiungimento del ritiro di Castel di Sangro dopo la vittoria in Champions League contro il Salisburgo, sotto la gestione Carlo Ancelotti.