Kulusevski: «Ho studiato gioco di Sarri. Ruolo perfetto? Dietro le punte»

Dejan Kulusevski ospite in collegamento con Sky Sport: le parole dell’attaccante della Juventus attualmente al Parma

L’ospite di questa sera degli studi di Sky Sport è Dejan Kulusevski. Ecco le dichiarazioni dello svedese rilevato nella scorsa finestra di calciomercato dalla Juventus, ma attualmente in forza al Parma.

PARMA – «Penso che sia stato facile ambientarmi. E’ un gruppo con cui si lavora tranquillamente. I miei compagni mi aiutano in tutto. Lo staff e il mister mi hanno fatto capire subito che se lavoro duro, ogni giorno troverò spazio. Io quello tecnico del gruppo? Sì, è la prima volta che faccio l’esterno. All’inizio era difficile ma ho chiesto tanto al mister, lui ha spiegato cosa volesse da me. La squadra ci aiuta tantissimo».

PARAGONE CON DE BRUYNE – «E’ uno dei top 5 al mondo, però guardo tantissimo lui. E’ fenomenale, voglio diventare come lui. Guardo tanto calcio e imparo tanto dai giocatori, così come da lui. Per il ruolo di mezzala, penso di sì. Posso giocare lì. Vedermi più avanti? Dipende da come gioca la squadra. Per come giochiamo a Parma, il mister ha trovato la posizione perfetta per me. Nella Primavera dell’Atalanta partivo più indietro. Il mio ruolo perfetto è dietro le punte».

JUVE PREFERITA ALL’INTER – «Scelto la Juve per la posizione? E’ uno dei motivi, penso che posso fare molto bene lì e imparare tantissimo. Ho studiato il gioco di Sarri. Il mio giocatore preferito, Hazard, giocava al Chelsea e ho guardato tutte le partite. Posso fare molto bene in quel gioco».