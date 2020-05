Kulusevski Juve, Faggiano: «Via dopo 30 giugno? E’ un falso problema»

Le dichiarazioni del ds del Parma Faggiano riguardo a una possibile partenza anticipata di Kulusevski alla Juve

Nel corso dell’intervista concessa a Parma Live, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, si è espresso in merito al possibile addio anticipato di Dejan Kulusevski. Molti tifosi crociati pensano che lo svedese potrebbe lasciare il 30 giugno (come da accordi iniziali) il club per raggiungere la Juventus.

«Quello dell’addio anticipato rispetto alla fine del campionato è un falso problema. Prima pensiamo a tornare a giocare, poi se ne parlerà, ma non è un problema», ha sottolineato Faggiano.