Kulusevski su Ibrahimovic: «La sua mentalità è di un altro livello»

Kulusevski celebra il connazionale Ibrahimovic: ecco le parole del giocatore del Parma di proprietà della Juve sulla punta del Milan

Nel corso della sua intervista a Sky Sport, Dejan Kulusevski ha commentato anche l’importanza di Zlatan Ibrahimovic per lui e gli altri calciatori svedesi.

IBRAHIMOVIC – «Ibra ha cambiato tutta la Svezia. È un idolo per me, dentro e fuori dal campo. Ha aperto stanze per noi giocatori svedesi come mai nessuno aveva fatto. Non ho mai parlato con lui, ma sarebbe un sogno parlare con lui, giocare contro di lui e scambiare la maglietta a fine partita. Lui crede in sé stesso, non lo dice soltanto. Quando lo fa, tutti gli altri credono in lui. La sua mentalità è di un altro livello».