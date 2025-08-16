Kumbulla Roma, il giocatore è un obiettivo del calciomercato Cagliari: si punta sul prestito in Spagna

Calciomercato
Kumbulla Roma, l’albanese è sul taccuino di mercato del Cagliari! Le ultime trattative del giocatore giallorosso
Nel calciomercato Cagliari arriva un colpo di scena: la trattativa per Marash Kumbulla, difensore albanese di proprietà della Roma, non porterà il giocatore in Sardegna. Dopo settimane di contatti e trattative serrate, il centrale ha deciso di trasferirsi al Maiorca, scegliendo la Liga spagnola come nuova destinazione.
Il trasferimento di Kumbulla avviene tramite un prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro, una soluzione che permette alla Roma di alleggerire il proprio bilancio e contemporaneamente garantire al difensore un’esperienza in un campionato competitivo. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la società giallorossa manterrà la possibilità di monitorare da vicino le prestazioni del giocatore, valutandone l’evoluzione in un contesto internazionale.
Un punto centrale dell’accordo riguarda la gestione dello stipendio di Kumbulla: per la stagione 2025/2026, il Maiorca coprirà gran parte dell’ingaggio, con la copertura totale vincolata a specifiche condizioni, come la salvezza in Liga e il numero di presenze effettive in campo, con bonus legati alle performance del calciatore.
Per la Roma, questa operazione rappresenta un doppio vantaggio: oltre a ridurre l’impegno economico, consente di seguire il rendimento di Kumbulla in un contesto europeo di alto livello, valutandone l’impatto per eventuali future scelte di mercato.
Il Cagliari, invece, dovrà rivedere le proprie strategie difensive, considerando che l’obiettivo originario sfuma e sarà necessario valutare altri profili per rinforzare il reparto, con l’obiettivo di competere al meglio nella Serie B 2025/2026.
Con questa svolta, la vicenda di Kumbulla segna un momento decisivo nel calciomercato Cagliari, spostando l’attenzione su nuove opportunità e sottolineando il ruolo strategico della Roma nella gestione dei propri giovani difensori.
