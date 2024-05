Kvaratskhelia Napoli, Conte lo blinda: Psg avvisato

Kvaratskhelia è destinato a restare a Napoli perché Conte lo vuole per la prossima stagione, possibile incontro per il rinnovo

Kvaratskhelia è destinato a restare a Napoli perché Conte lo vuole per la prossima stagione, possibile incontro per il rinnovo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il georgiano potrebbe restare nell’undici del tecnico pugliese per la prossima stagione. De Laurentiis ha parlato con l’agente e gli ha fatto sapere che nemmeno per 100 milioni verrà ceduto. Il Psg è stato avvisato e il nuovo prezzo è fissato a 150, unica cifra su cui gli azzurri potrebbero vacillare.