Kvaratskhelia Juve, il retroscena di mercato ai tempi di Sarri: «Lo voleva in bianconero»

Il Messaggero svela un curioso retroscena su Kvaratskhelia e sul possibile passaggio alla Juventus ai tempi di Sarri

«Lo voleva Sarri». Così il Messaggero parla del retroscena di mercato secondo cui Kvaratskhelia sarebbe stato nelle idee bianconere prima di andare su altri profili.

L’ex tecnico lo aveva messo nella lista tra gli acquisti da fare, ma alla fine non se ne fece nulla. Vedendo come stanno andando ora le cose sarebbe stato un grande colpo in prospettiva.