La carica di Ruggeri: «Voglio conquistare l’Atalanta. Prestito? Non mi risulta»

Il giovane esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri tra stimoli e primi bilanci su questa parte di stagione nerazzurra

Tramite L’Eco di Bergamo, il giovane esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri ha rilasciato qualche dichiarazione: primi bilanci di un giocatore protagonista nelle ultime amichevoli contro Nizza e Frankfurt.

LE PAROLE – «Quando sono tornato da Salerno, dopo due stiramenti di secondo grado al flessore, non riuscendo a esprimermi al massimo. Da questa estate mi sto allenando forte per conquistare l’Atalanta. Via in prestito a gennaio? Non risulta».