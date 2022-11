La FIFA chiude il caso Cristiano Ronaldo: «Gol? Non c’è stato alcun contatto col pallone»

La FIFA ha chiuso il caso Cristiano Ronaldo dopo il presunto tocco nel gol di ieri di Bruno Fernandes in Portogallo Uruguay

La FIFA ufficializza il gol a Bruno Fernandes in Portogallo Uruguay, niente tocco di Cristiano Ronaldo.

COMUNICATO – «Nel corso della partita Portogallo-Uruguay, usando il Connected Ball Technology nel pallone ufficiale Adidas, Al Rihla, siamo in grado di mostrare che non c’è stato alcun contatto col pallone da parte di Cristiano Ronaldo in occasione della prima rete».