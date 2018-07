Agnelli e il clan di Cristiano Ronaldo brindano all’affare – FOTO

Ecco la foto del brindisi odierno tra Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes ed Andrea Agnelli nel resort greco prima della firma del contratto con la Juventus

Una giornata lunga e ricca di colpi di scena. Celebrata nel migliore dei modi per la Juventus del presidente Andrea Agnelli: l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Una notizia che ha cambiato gli scenari di calciomercato e non solo, un fulmine a ciel sereno nell’estate dei Mondiali e che darà il via alle danze nelle trattative dei club europei. Nella tarda serata odierna sul web è stata pubblicata anche la foto del brindisi dopo le firme di oggi.

Questa l’immagine postata dallo spagnolo Sergio Pereira in merito al brindisi odierno tra Andrea Agnelli, Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes. La foto è stata scattata dopo la firma sul contratto nel resort in Grecia in cui in questi giorni alloggiava il campione portoghese. Questa mattina, invece, il presidente della Juventus si è recato in Grecia dopo aver preso un jet privato da Pisa fino a Kalamata nel Peloponneso. All’ora di pranzo il summit con il clan Ronaldo e Mendes, poi le firme e la successiva partenza. Alle ore 17.30 invece il comunicato ufficiale del Real.