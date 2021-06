La Juventus punta Belotti per l’attacco, Cairo: «Mai nella vita»

Calciomercato Juventus: Allegri avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti per rinforzare l’attacco, la risposta di Cairo è stata immediata

Nei ragionamenti per l’attacco della Juventus è rientrato anche il nome di Andrea Belotti, a ruota dei vari Vlahovic, Gabriel Jesus, Icardi e Dzeko. Lo scrive Tuttosport.

Il capitano del Torino non è in prima fila ma Cherubini, Nedved e Allegri (che lo apprezza da tempo) stanno ragionando anche su quel tipo di profilo. Belotti non sarebbe il sostituto di Ronaldo ma potrebbe diventare una punta per rifinire il reparto. Il suo contratto scade nel 2022 e questa potrebbe essere un’arma in favore della Juve, anche se la Roma è avanti. Per i bianconeri sarebbe inoltre complicato per la rivalità col Torino e per l’attaccamento del giocatore alla causa granata.

Questo il commento del presidente granata Cairo: «La Juventus su Belotti? Mi sembra una cosa lunare. Anche solo la prospettiva. Non ho avuto nessun approccio con loro a questo proposito. E, anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita. Alla Juve, non scherziamo».