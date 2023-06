La Lazio invitata dal Barcellona per il premio Gamper

Il Barcellona ha invitato la Lazio per disputare la prossima edizione del premio Gamper, in programma l’8 agosto

La Lazio dovrebbe essere la prossima sfidante del Barcellona nell’edizione 2023 del Premio Gamper, in programma l’8 agosto al Camp Nou.

Secondo quanto riportato da As, i biancocelesti sono i principali candidati come avversario, dopo che l’anno scorso la Roma fu prima invitata e poi costretta a dare forfait. La partita potrebbe essere l’occasione per rendere omaggio a Pedro, leggenda del club catalano.

