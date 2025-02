La Liga, i risultati della 24ª giornata: pari con un uomo in meno, Atletico e Real Madrid rallentano e e domani il Barça può agganciare

La Liga, i risultati della 24ª giornata: pari con un uomo in meno, Atletico e Real Madrid rallentano e e domani il Barcellona può agganciare le merengues

Giornata all’insegna del segno X ne La Liga: la giornata è iniziata con il 3-3 tra Leganes e Alaves e poi è proseguita con le due madrilene in campo, con la partita che per entrambe ha seguito la stessa trama, pareggio con uomo in meno e gol subito su rigore: le Merengues passano in vantaggio con Mbappé, perdono Bellingham che ne dice una di troppo all’arbitro e subiscono il pari con l’ex Samp Budimir su rigore. Percorso simile per i Colchoneros, che prima perdono Barrios al 7′, vanno sotto con il rigore di Aspas e pareggiano nel finale con Sorloth. Lunedì il Barcellona contro il Rayo Vallecano ha la grossa occasione di agganciare in vetta il Real.

Leganes-Alaves 3-3 (10′ Raba rig., 25′ Martinez [A], 37′ Raba rig., 50′ rig., 68′ Jordan [A], 88′ El Haddadi)

Osasuna-Real Madrid 1-1 (15′ Mbappé, 58′ Budimir rig. [O])

Atletico Madrid-Celta Vigo 1-1 (68′ Aspas rig. [CV], 80′ Sorloth)

Villarreal-Valencia ore 21.00