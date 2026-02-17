La Penna, minacce di morte dopo Inter Juve: la Procura apre un’indagine! L’arbitro non sarà fermato da Rocchi, la ricostruzione di quanto successo

La Penna oggetto di minacce di morte dopo Inter Juve: la Procura ha aperto un’indagine! L’arbitro non sarà fermato da Rocchi, cosa è successo

Quello che è nato come un errore di campo durante il Derby d’Italia si è trasformato in poche ore in un caso di cronaca nera. La Procura della Repubblica di Roma ha ufficialmente aperto un fascicolo d’indagine sulle gravi minacce di morte ricevute via social dall’arbitro Federico La Penna, finito nel mirino degli odiatori seriali dopo la contestata direzione di gara in Inter-Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’inchiesta: “Ti accoltello”, caccia agli IP

Tutto scaturisce dall’episodio chiave del match: l’espulsione di Pierre Kalulu per un contatto inesistente su Alessandro Bastoni. La rabbia di una frangia estrema del tifo si è riversata sui profili social dell’arbitro con una violenza inaudita: “Ti sparo”, “Ti ammazzo te e tutta la tua famiglia”, “Ti veniamo a cercare”. La Penna non ha lasciato correre e, supportato dalla moglie, ha denunciato tutto alla Polizia Postale, allegando screenshot e messaggi. Il fascicolo è ora sulla scrivania del Procuratore Aggiunto Sergio Colaiocco. Gli inquirenti stanno analizzando gli account per risalire all’identità reale degli autori: per loro si prospettano guai seri, dato che il protocollo di sicurezza per gli arbitri è considerato materia sensibile dalla Questura.

La mossa di Rocchi: rientro anticipato?

Mentre la giustizia ordinaria fa il suo corso, quella sportiva prende una direzione inaspettata. Gianluca Rocchi ha scelto la linea del sostegno e non della punizione esemplare. Rocchi ha apprezzato la tenuta mentale di La Penna che, nonostante l’errore grave e le fortissime pressioni ricevute nell’intervallo dalla dirigenza bianconera, ha diretto il secondo tempo praticamente senza sbavature. Per questo motivo, non ci sarà la “punizione” di un mese di stop ipotizzata inizialmente. Dopo il turno di riposo fisiologico di domenica prossima, La Penna potrebbe tornare a disposizione tra soli 15 giorni, magari ripartendo gradualmente dal ruolo di VAR o IV uomo. Una scelta che suona come un attestato di stima: l’errore tecnico c’è stato, ma l’uomo non va abbandonato.