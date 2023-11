La prima pietra della serie d’oro: Udinese-Atalanta 2013/2014

La prima pietra sulla striscia vincente storica del 2013-2014: cominciata con un punto per l’Atalanta di Stefano Colantuono

L’ultimo anno “glorioso” di Colantuono aveva visto la sua Atalanta conquistare 6 vittorie consecutive, accarezzare l’Europa esprimendo un buon calcio dimostrando di essere una squadra tanto unita quanto rocciosa. Chievo, Lazio, Sampdoria, Inter, Livorno e Bologna, ma la prima, seppur piccola, pietra è stata messa a Udine prima della risalita.

Contro l’Udinese la Dea arriva con un morale a pezzi dopo aver perso 0-4 contro il Parma ed essere scivolata in classifica, e nonostante la tabella di marcia in trasferta sia pessima, Denis e compagni sono decisi nel voler tirare fuori una prova d’orgoglio: essendo anche uno scontro diretto salvezza.

Proprio German ad inizio partita colpisce il palo, poi il duo Benalouane-Moralez tira fuori una bella azione con Scuffet che s’impone sulla conclusione dell’argentino. Il goal arriva però al 24′ grazie ad una bella intuizione di Raimondi trovando con un traversone Brivio che sigla il vantaggio orobico: una ciliegina sulla torta di una stagione assai positiva. Altro giro, altro uno-due per trovare la rete, stavolta con Stendardo che prova a mettere in mezzo un pallone per Yepes che non arriva con il destro.

Nella ripresa i bianconeri provano a pareggiare, e le polemiche si fanno vive quando su un tiro di Pinzi ribattuto da Consigli, Di Natale si lascia cadere con Stendardo da dietro che lo sfiora: per Di Bello è calcio di rigore che lo stesso Totò realizza. Cigarini colpisce la traversa e il match finisce 1-1 con qualche rammarico, ma per le vittorie non servirà aspettare troppo tempo.