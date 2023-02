La Roma può lasciare andare via Smalling? I numeri della stagione

Dopo il mercato “negativo” di gennaio, la Roma dovrà risolvere alcuni nodi, tra cui quello di Chris Smalling, in scadenza a giugno

Dopo la sessione invernale di mercato, Tiago Pinto è stato chiaro in conferenza stampa: la Roma stavolta si è indebolita. Onde evitare che capiti la stessa cosa in quella estiva, decisamente più importante per programmare un futuro ambizioso, sarebbe importante sciogliere alcuni nodi. Su tutti c’è quello di Chris Smalling, in scadenza a fine stagione. Sull’inglese le parole sono state estremamente chiare: «Smalling fino a maggio ha il diritto di decidere cosa vuol fare». Il quadro dei rapporti è estremamente chiaro, tra società e giocatore la stima è reciproca. Per quanto riguarda l’aspetto più legato al rendimento, come si sta comportando il centrale? E segnatamente alla Serie A, cosa dicono i numeri di questo campionato paragonati a quelli dello scorso torneo? In qualche modo si può sostenere che il contributo di Smalling stia risultando determinante nella crescita della Roma, quest’anno in lizza per un posto in Champions League a differenza di 365 giorni fa?

Andiamo a vedere i numeri, scorrendoli nella tabella qui sotto e mettendoli a confronto nella media gara.

Le più macroscopiche differenze sono:

1) Il gioco aereo. Una crescita raddoppiata dal 25 al 50% per quanto riguarda i tiri nello specchio. Del resto all’inglese non manca né elevazione né fisico per sostenere gli urti nell’area avversaria ed il numero dei gol è già quello dello scorso campionato (3), con la concreta possibilità di superarlo anche sensibilmente nelle restanti 19 giornate. Cala invece il contributo di qualità nei duelli difensivi. Non sono numeri esageratamente in ribasso, ma riguardano per ora ogni zona del campo. Un 6% in meno si registra anche nei duelli difensivi palla a terra. L’avanzare dell’età sta erodendo leggermente una delle caratteristiche peculiari del giocatore? La risposta la fornisce anche la percentuale di recuperi ed è del tutto rassicurante: Smalling legge benissimo le situazioni e ha un leggero miglioramento rispetto al 2021-22.

2) La fase di costruzione. La percentuale di passaggi riusciti resta molto alta, anche se in calo di pochissimo, dall’89% all’87,1%. Peggiora nella verticalizzazioni in misura lieve, migliora fino a raddoppiarsi sui passaggi alti.