La Sampdoria insidia l’Inter: tutto merito di Candreva e Jankto

La Sampdoria è sul podio per i cross messi al centro dell’area, seconda solo all’Inter di Conte: tutto merito di Candreva e Jankto

La Sampdoria, 27 punti in classifica, si guarda contemporaneamente davanti e dietro. Pochi punti la separano dalle squadre che la precedono in classifica, ma altrettanto pochi sono i punti che la dividono dalle inseguitrici. Per questo motivo (se si vuole mantenere il decimo posto) è vietato sbagliare.

La squadra di Claudio Ranieri si sta mettendo in luce per un dato interessante: è seconda per numero di cross messi in area dai suoi esterni. Meglio ha fatto solo l’Inter, inseguono Napoli e Fiorentina. Il merito va tutto ad Antonio Candreva, numero uno in fatto di cross, seguito a ruota da Jakub Jankto e Mikkel Damsgaard.