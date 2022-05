La Sampdoria torna a seguire Petagna, ma si aspetta la nuova proprietà

Ritorno di fiamma della Sampdoria per Petagna, già vicino ai blucerchiati in estate, che ora tornano alla carica

La Sampdoria ha effettuato recentemente un sondaggio per Andrea Petagna, attaccante di proprietà del Napoli già vicino ad un ritorno ai doriani l’estate scorsa. Le due società avevano raggiunto un accordo, ma l’affare saltò per via della scarsità di centravanti in rosa nella società partenopea.

Secondo quanto riportato da Radio Amore Campania, l’interesse della Sampdoria resta vivo. Prima di procedere con trattative più avanzate, però, sarà necessario conoscere il destino societario.