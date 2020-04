La settimana d’allenamento ideale per Mario Balotelli

Mario Balotelli rivela a Fabio Cannavaro come dovrebbe essere organizzata la sua settimana ideale di allenamento

Nel corso della diretta Instagram insieme a Fabio Cannavaro, Mario Balotelli ha spiegato come vorrebbe che fosse pianificata la settimana di allenamento dei suoi sogni. Ecco le parole dell’attaccante del Brescia.

«Siccome mi lamentavo sempre con il mister, il preparatore atletico si è stufato e ha detto a me e a Gastaldello di decidere l’allenamento. E abbiamo fatto una lista. Calciotennis, possessi, torelli… Ho messo anche un lavoro a secco. Ho fatto la settimana tipo. Lunedì libero. Martedì ripresa con un po’ di palestra, torello come riscaldamento, poi possesso palla, stretto ovviamente. Corsa? Sì, ho messo degli allunghi area-area, tipo dieci… facciamo due blocchi da 6 minuti. Mercoledì mattina palestra… e non di più. Io i doppi li soffro, ma facciamo mercoledì doppio. Nel pomeriggio farei fare un po’ di tattica e magari una partitina con possesso. Giovedì tattica…».

Dopo le continue interruzioni di Cannavaro, che ridendo gli faceva notare quanto l’allenamento fosse troppo poco intenso, Balotelli ha concluso: «Meglio che non faccio l’allenatore, eh? I miei giocatori sarebbero contenti, però. Non so in che posizione saremmo in classifica, ma almeno sarebbero contenti. Quando mi sveglio e so che ci sarà un bell’allenamento, sono più contento».